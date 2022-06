Coronavirus : ce que l'on sait des variants BA.4 et BA.5 en nette progression en France

L'épidémie de coronavirus repart à la hausse. Dimanche 5 juin, 20.542 cas positifs ont été détectés en France, contre 16.440 une semaine plus tôt, soit une hausse de 25%. Il pourrait donc s'agir d'une 7e vague de Covid-19.

Cette hausse est portée par les sous-lignages d'Omicron BA.4 et BA.5. Selon les données de Santé Publique France (SPF), ils représentent déjà près de 20% des cas détectés mais pourraient atteindre "85% en quinze jours", a alerté Catherine Hill, épidémiologiste à l'institut Gustave Roux, sur BFMTV.

Découverts en Afrique du Sud en janvier et février derniers, ces sous-lignages d'Omicron - lui aussi découvert par les autorités sud-africaines - ont été responsables d'une vague épidémique dans le pays. Plus récemment, le Portugal a fait face à une 6e vague de Covid-19 portée par BA.5. Ils se transmettent plus facilement que le sous-variant BA.2. Cela leur permet de s’imposer progressivement, notamment à cause de leur capacité à réinfecter des personnes contaminées il y a quelques mois. "Nous avons déjà des cas qui ont été infectés une première fois par le variant Omicron original et à nouveau par cette lignée BA.5", a indiqué la directrice générale de la santé jeudi 19 mai.

Moins inquiétant que prévu ?

Ces sous-variants sont tous les deux très proches de BA.2 mais comportent plusieurs mutations. La plus préoccupante serait la L452R, portée par BA.4 et BA.5, "décrite comme un des facteurs associés à la transmissibilité de Delta", indiquait SPF début mai.

Néanmoins, une donnée s'avèrerait pourtant rassurante concernant la progression de ces sous-lignages en France. C'est ce qu'expliquait SPF dans son analyse de risque des variants de mai. En Afrique du Sud et au Portugal, "la vague précédente a été portée par BA.1 et BA.2 a assez peu circulé. Or BA.4 et BA.5 sont génétiquement plus proches de BA.2 que de BA.1, et BA.2 pourrait donc conférer une meilleure protection contre BA.4 et BA.5. L’impact de BA.4 et BA.5 dans des pays qui, comme la France, ont connu une circulation soutenue de BA.2, pourrait donc être très différent de ce qui est observé actuellement en Afrique du Sud et au Portugal".



Même si la hausse des cas se poursuit en France, elle restera tout de même moins importante que les précédentes vagues, comme cela a été le cas en Afrique du Sud lors des dernières semaines.

