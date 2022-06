Coronavirus : quels sont les symptômes des variants BA.4 et BA.5, bientôt majoritaires en France ?

Depuis quelques jours, les sous-variants d'Omicron BA.4, BA.5 et BA.2.12.1 sont majoritaires en France, représentant plus de 50% des cas quotidiens criblés. Découverts en Afrique du Sud en janvier et février derniers, BA.4 et BA.5, ces sous-lignages d'Omicron - lui aussi découvert par les autorités sud-africaines - ont été responsables d'une vague épidémique dans le pays.

Ils pourraient aussi être responsables d'une 7e vague de contaminations en France durant l'été, même si plusieurs paramètres restent encore flous - dont une hausse constante des hospitalisations - dans les prochaines semaines. "Les sous-lignages d’Omicron BA.4 et BA.5 font l’objet d’une surveillance renforcée", rappelait Santé Publique France (SPF) dans son point épidémiologique hebdomadaire du 16 juin.

Dans son analyse de risque des variants du 15 juin, SPF indiquait que la proportion de cas asymptomatiques était inférieure pour BA.4 et BA.5 que pour BA.2. Les signes cliniques les plus fréquents sont l'asthénie/fatigue (75,7%), la toux (58,3%), la fièvre (58,3%), les céphalées (52,1%) et l'écoulement nasal (50,7%), d'après une investigation sur 301 cas d'infections. La durée médiane des signes était de sept jours, soit plus longue que pour BA.1.

Ces sous-variants pourraient être plus contagieux et mieux contourner les immunités conférées par les différentes doses de vaccins contre le Covid-19.

