Coronavirus : "Il faut absolument mettre le masque dans les transports", demande le docteur Hamon

"Il faut absolument mettre les masques dans les transports en commun, dans les boutiques, dans les lieux clos", a alerté ce jeudi 23 juin sur RTL Jean-Paul Hamon, président d'honneur de la Fédération des médecins de France.

Alors que la hausse des contaminations au Covid-19 portée par les sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5 se poursuit en France (54.000 cas par jour en moyenne sur une semaine), la question du port du masque dans les transports collectifs, qui n'est plus obligatoire depuis le 16 mai dernier, revient sur le devant de la table. "Cela va ralentir les contaminations et protéger les personnes fragiles. Même si la vaccination joue son rôle en faisant en sorte que les hospitalisations n'augmentent pas", a ajouté le docteur. Il encourage d'ailleurs à maximiser la vaccination pour tous ceux qui le peuvent car "on a oublié que l'immunité n'était pas éternelle".

En plus des transports en commun, Jean-Paul Hamon encourage les Français à mettre leur masque dans les boutiques et tous les lieux clos. "Partout où il y a du monde, où on est dans un lieu clos, il faut porter les masques", a-t-il élargi.

