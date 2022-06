Jacques Battistoni, médecin et président de MG France, est l'invité RTL du week-end

L'épidémie de Covid-19 repart en France avec l'arrivée de nouveaux variants. Plus de 79.000 cas positifs ont été recensés vendredi dernier, le 24 juin, soit deux fois plus que la semaine précédente. Une tendance qui se confirme également en Allemagne et en Grande-Bretagne.

Jacques Battistoni, le président de MG France, premier syndicat des médecins généralistes en France, est l'invité de RTL ce dimanche 26 juin. Pour lui, "l'épidémie n'a jamais totalement cessé mais elle remonte". Face à cette situation, le médecin se dit favorable au fait de reporter le masque dans les endroits fréquentés, comme dans les transports, "surtout si on est une personne fragile" ou dès lors qu'on a "des signes de rhumes".

"Le 2e rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore eu et notamment pour les plus de 60 ans, c'est certainement la meilleure façon de se protéger", soutient Jacques Battistoni. "Les gens à risque, vaccinez-vous, faites une quatrième dose", appelle-t-il au micro de RTL.

Être vigilant est d'autant plus important car "on peut s'attendre à une vague équivalente à celle qu'on a eu dès qu'on a commencé à prendre moins de précaution au printemps", explique-t-il, ce qui pourrait surcharger les hôpitaux déjà en manque d'effectifs.

