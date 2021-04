publié le 17/04/2021 à 08:03

À quand le retour "des jours heureux" ? Dans son allocution télévisée du 31 mars, Emmanuel Macron avait annoncé la réouverture "avec des règles strictes" à partir de la mi-mai des terrasses de bars et restaurants et de certains lieux de culture fermés depuis le 30 octobre.

Une perspective qui a été confirmée par le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon, invité sur RTL jeudi 15 avril, qui s'est entretenu avec le président sur la situation sanitaire. "Le président nous a confié ce qu'il prévoyait de faire, les engagements qu'il prenait. Il a esquissé la méthode qu'il compte proposer pour la réouverture des activités vers la mi-mai", a-t-il relaté.

Par ailleurs, le chef de l'État a présidé le 15 avril une réunion à l'Élysée pour cadrer les conditions de reprise. Se fera-t-elle secteur par secteur ? Les données sanitaires tiendront-elles la corde dans les négociations ? À moins que les choix politiques ne s'imposent ? Sur FranceInfo, vendredi 16 avril, Gabriel Attal a évoqué un "agenda progressif" et expliqué que c’est bien "autour de la mi-mai que pourront démarrer les réouvertures". "Un protocole par métier" est actuellement à l'étude, précise une source gouvernementale.

26 avril et 3 mai : réouverture des écoles, collèges et lycées

"La rentrée aura lieu pour tous le 26 avril", a indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution. Elle se fera en présentiel, pour les enfants de classes de maternelles et primaires, mais à distance pour les collégiens et les lycéens. Les crèches devraient à nouveau accueillir les enfants.

"Il faut que (les enfants) puissent retourner à l’école et donc les dates annoncées seront tenues", a promis Gabriel Attal ce vendredi 16 avril sur Franceinfo. Le porte-parole du gouvernement a précisé que les lycéens et "certaines classes du collège" seraient "probablement" accueillis en demi-groupe à partir du 3 mai.

Vers une réouverture des restaurants mi-mai ?

Lors de son allocution le 31 mars, Emmanuel Macron avait avancé l'idée d'une réouverture des restaurants et des bars le 15 mai. Tenable ? "Vers la mi-mai, il y a une phase de réouverture qui se dessine", a indiqué le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon à l'issue d'une réunion avec le président. Cette première phase "concernerait les musées, un certain nombre de lieux de culture et les terrasses", dit-il. Invité de BFMTV le 14 avril, Bruno Le Maire a concédé que la date du "15 mai fait partie des hypothèses".

Pour Didier Chenet, président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration (GNI) invité sur RTL le 15 avril, l'horizon de la mi-mai paraît "absolument" tenable. "Nous sommes prêts", assure-t-il. "Le gouvernement a proposé trois phases, explique-t-il, les terrasses, une réouverture avec une jauge puis la réouverture complète".

La vaccination pour tous d'ici la fin de l'été ?

À ce jour, près de 12 millions de Français ont reçu la première dose de vaccin contre le coronavirus et plus de 4 millions la deuxième. Le 16 avril, la vaccination a été élargie à toutes les personnes âgées de plus de 60 ans. Elle sera ouverte aux plus de 50 ans le 15 mai et aux moins de 50 ans mi-juin, a indiqué Emmanuel Macron le 31 mars. "Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a insisté le président, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

1er juillet : réouverture des lieux de culture ?

À la sortie d'une visioconférence avec près de 200 acteurs du monde culturel, mercredi 14 avril, Renaud Muselier président Les Républicains (LR) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, a assuré que les lieux de culture rouvriront dans le Sud le 1er juillet. "Ils m’ont demandé une date et je leur ai répondu : on va le faire, a-t-il résumé à Libération. L’année dernière, le 1er juillet, nous avons organisé la fête des terrasses avec les cafetiers et les producteurs de rosé de la région. Cette année, à la même date, on se dit que tous les spectacles et les festivals seront ouverts."

À quand l'immunité collective ?

Allons-nous bientôt être immunisé, c’est-à-dire qu’une majorité de la population résiste au virus et nous permet de retrouver vie sociale et postillons ? Le commissaire européen Thierry Breton a répété qu’il misait dessus pour le mois de juillet, mais mardi 13 avril l’agence de presse Bloomberg a dévoilé une note interne de la commission européenne misant sur mi-juin à fin juin.