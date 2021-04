Coronavirus : "Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom", affirme Macron

et AFP

publié le 15/04/2021 à 22:19

"Nous n'oublierons aucun visage, aucun nom", a assuré ce jeudi Emmanuel Macron, alors que la triste barre des 100.000 morts a été franchie en France depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

"Depuis le début de la pandémie, 100.000 Françaises et Français ont succombé au virus. Nous avons tous une pensée pour leurs familles, leurs proches, pour les enfants qui ont perdu un parent ou un grand-parent, les fratries endeuillées, les amitiés fauchées", a réagi le chef de l'État dans un message sur Twitter.

"Et si toute notre énergie est aujourd'hui tournée vers la sortie de cette épreuve, nous n'oublierons aucun visage, aucun nom", a-t-il ajouté. En franchissant jeudi la barre symbolique des 100.000 décès, la France rejoint en Europe la Grande-Bretagne (127.000 morts) et l'Italie (115.000 morts).

Jusqu'à présent, Emmanuel Macron et le gouvernement ne se sont pas prononcés publiquement sur l'organisation d'une cérémonie d'hommage national aux victimes du Covid-19, que réclament des associations et des élus. "Toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie (...) mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la Nation", a assuré mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.