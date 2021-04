Coronavirus : "Ça ne vous regarde pas", répond Didier Raoult sur sa vaccination

publié le 16/04/2021 à 13:40

Un an après s'être fait connaître du grand public, avec notamment sa défense acharnée de l'hydroxychloroquine dans la lutte contre l'épidémie de la Covid-19, le professeur Didier Raoult dresse un bilan de la crise sanitaire, en revenant notamment sur la campagne de vaccination menée en France.

Dans un long entretien accordé à BFMTV, à la question de savoir s'il s'était fait vacciner ou non contre la Covid-19, Didier Raoult a répondu : "Ça ne vous regarde pas. Ma santé ne vous regarde pas". " À vue de nez, je pense que la majorité des soignants de l'IHU de Marseille le sont", a-t-il toutefois signifié.

"Je ne suis pas militant, je ne fais pas d'appel" à la vaccination, a également affirmé Didier Raoult à nos confrères, en estimant que "le vaccin joue probablement un rôle dans la diminution de la population sensible et devrait amener à observer une diminution du nombre de cas".

"Je ne me prends pas pour un prophète. C'est une maladie qui est très peu immunisante. L'infection naturelle, elle-même, est mauvaise" a-t-il ajouté. "On verra la durée de vie du vaccin, il y a des variants qui résistent à un certain nombre de vaccins. C'est pour cela que je dis que le vaccin n'est pas une baguette magique", tempère-t-il, alors que la France a passé la barre des 100.000 morts dus au coronavirus.