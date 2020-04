publié le 01/04/2020 à 07:04

Le Premier ministre Édouard Philippe a appelé lundi 30 mars à "un effort de solidarité nationale", alors que les services hospitaliers se voient saturés par l'afflux de patients contaminés par le nouveau coronavirus. Le président Emmanuel Macron a lui aussi estimé que "c’est plutôt en solidaire que nous surmonterons ce défi". De nombreux volontaires qui souhaiteraient aider en ces temps de crise sanitaire se posent donc la question : qui peut apporter son aide et pour quelles missions ?

Il y a d'abord la réserve sanitaire que le ministère de la Santé ou les Agences régionales de santé (ARS) peut mobiliser en cas d'urgence sanitaire exceptionnelle. Dans ce cas, des professionnels de santé prêtent main forte volontairement pour "renforcer l'offre de soin", explique le journal Sud-Ouest, et doivent s'inscrire sur le site de Santé Publique.

Qui est concerné ? En première ligne : les médecins, infirmiers, aides-soignants et psychologues. Des agents hospitaliers non-soignants, comme les secrétaires médicaux, les cadres hospitaliers, des ingénieurs, des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale ou des épidémiologistes peuvent eux aussi rejoindre les troupes de renfort. D'après Santé Publique France, 13.000 professionnels de santé se sont engagés dans la réserve entre le 26 janvier (date des premières mobilisations en lien avec le Covid-19) et le 17 mars. Enfin, "plus de 500 réservistes ont été ou sont mobilisés sur des missions en lien avec le coronavirus", estime l'agence.

Ces "réservistes" ont pour mission de renforcer des équipes saturées et épuisées par l'afflux massif et exceptionnel de patients malades. Ils peuvent également "participer à des missions de rapatriement ou d’évacuation", en accueillant, en informant et en assurant un suivi médical des personnes infectées.

Les réserves civique et sociale

Hors du milieu hospitalier, tout le monde peut soutenir une association sur son temps libre. Le gouvernement a d'ailleurs lancé une plateforme en ligne, http://jeveuxaider.gouv.fr, qui recense les actions de solidarité et les missions associatives depuis le début de la pandémie de coronavirus.



Ces bénévoles seront chargés de quatre principales missions, explique le Nouvel Obs : la distribution de produits de première nécessité aux plus démunis, la garde d’enfants de soignants, le maintien du contact des personnes isolées et fragiles, et l'entraide locale en faisant des courses pour son voisinage, par exemple.

Dans ce moment de crise sanitaire, la solidarité portée par les associations, par chacune et chacun d’entre nous, est essentielle. Rejoignez la réserve civique sur https://t.co/a2utgh0Si2. cc @jmblanquer @olivierveran @duboschristelle #JeVeuxAider pic.twitter.com/KGUk6zVhn1 — Gabriel Attal (@GabrielAttal) March 22, 2020

Ensuite, il y a la réserve sociale constituée d'étudiants engagés dans ce secteur : ceux qui ont reçu une formation pour devenir assistants familiaux, auxiliaires de vie sociale, éducateurs spécialisés ou médiateurs familiaux. La secrétaire d’État auprès du ministre de la Santé Christelle Dubos a encouragé, le 24 mars sur RTL, leur mobilisation, "pour prêter main forte aux établissements sociaux et médico-sociaux".



Les 40.000 "étudiants mobilisables" pourront être appelés en renfort notamment dans les Ehpad, les établissements accueillant des personnes handicapées ou dans les établissements de protection de l’enfance. Pour l'inscription, aucune indication n'a été fournie par Christelle Dubos, les préfectures et les commissaires à la lutte contre la pauvreté devant, au préalable, "évaluer les besoins de chaque établissement".

#Coronavirus #Covid19 | Communiqué de presse@duboschristelle annonce la constitution d’une réserve sociale, avec la mobilisation des étudiants en travail social volontaires, pour prêter main forte aux établissements sociaux et médico-sociaux.



📲 https://t.co/nv4w8C6uJU pic.twitter.com/4aEWsogeGq — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) March 24, 2020