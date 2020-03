Coronavirus : applaudir pour rendre hommage, une vieille tradition

publié le 22/03/2020 à 08:32

Depuis plusieurs jours maintenant, des millions de Français se mettent à leur fenêtre à 20h et applaudissent le personnel soignant qui se bat sur le terrain contre le coronavirus. Mais d’où vient cette tradition, d’applaudir pour féliciter ou pour rendre hommage ?

C’est ancien, très ancien même. On en trouve des traces dans la Bible, mais rien avant, en Mésopotamie ou chez les Égyptiens. En fait, c’est chez les Grecs puis plus tard chez les Romains que les applaudissements vont naître. Pourquoi ? À cause des amphithéâtres, puis, des arènes.



À l’intérieur, on y joue des pièces de théâtre, on y chante, on y danse, et on se bat aussi. Mais surtout, comme la Grèce puis la Rome Antique sont quand même de grandes démocraties, on y harangue les foules quand on est homme politique. O tempora, O mores !

Scrutin par applaudissements

Se faire applaudir par la foule dans un amphithéâtre ne sert pas qu'au plaisir d’être flatté, adulé. Cela sert de sondage, voire même, de mode de désignation. Celui qui est le plus applaudi, c’est le préféré de la plèbe. Celui qui l’emporte sur les autres.

C’est d’ailleurs tout le sens d’une autre expression : Faire la claque. La claque, c’est un groupe de personnes, le plus souvent payées pour applaudir, mais aussi rire, ou même pleurer au théâtre quand la scène est triste.

Et la claque, ça existait déjà dans la Rome Antique : Néron, l’empereur, était passionné par le théâtre. Plusieurs milliers de ses soldats venaient sur commande l’applaudir quand il se produisait. Néron que l’on soupçonne, au passage d’avoir provoqué ou favorisé l’incendie de Rome sous son règne, puisque Rome aussi à l’époque était essentiellement construite en bois.