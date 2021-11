Coronavirus : où le masque est-il vraiment obligatoire ?

En intérieur, en extérieur, avec passe ou sans passe ... Les différents scénarios sanitaires se multiplient en France. Il peut être difficile de comprendre quelles sont les règles en fonction des situations. Voici donc les lieux où le port du masque est aujourd'hui encore obligatoire, selon le site service-public.fr.

Tout d'abord, le port du masque n'est plus obligatoire dans les lieux soumis à la présentation d'un passe sanitaire. Ainsi, le passe sanitaire est obligatoire dans les lieux de loisirs et de culture. Les bars, restaurants et même terrasse sont aussi concernées par l'obligation du passe sanitaire. Les déplacements de longue distance et les transports publics sont doivent aussi être empruntés avec un passe sanitaire. Toutefois, l'organisateur, l'exploitant ou le préfet de département ont la possibilité d'imposer le port du masque dans ces lieux s'ils l'estiment nécessaire.

Et en extérieur ?

Il n'y a plus d'obligation générale du port du masque en extérieur depuis le 17 juin 2021. Mais, si la situation sanitaire locale l'exige, le préfet de département peut imposer le port du masque dans certains lieux publics ouverts. Le port du masque peut par exemple être imposé dans la rue, au marché, dans le parc ou à la plage. Les lieux concernés sont précisés dans l'arrêté du préfet.

Ainsi, depuis ce lundi 15 novembre, le masque est de nouveau obligatoire dans plusieurs communes du département de Loir-et-Cher, comme Blois, Vendôme ou Romorantin jusqu'au 31 décembre.

Et au travail ?

Au travail, le port du masque est obligatoire dans les bureaux où il y a plus d'un travailleur, et dans les espaces de circulation du lieu de travail. Si vous travaillez dans un établissement recevant du public, vous devez consulter les règles sanitaires applicables sur votre lieu de travail.

Une règle que la ministre du Travail réaffirme souvent. Invitée de BFM Politique ce dimanche 14 novembre, Élisabeth Borne a confirmé que l’exécutif "ne va pas dans le sens aujourd’hui" de la fin du port du masque au bureau. Dans une interview à l'Opinion.fr, la ministre a déploré "un certain relâchement ces derniers mois notamment sur le port du masque".