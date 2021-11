En France, le nombre de nouvelles contaminations a dépassé les 20.00 mardi, une augmentation de 40% en une semaine. Face à cette nouvelle vague épidémique,

la solution, les autorités et les médecins le répètent, reste la vaccination.

L'engouement autour de la troisième dose depuis l'allocution d'Emmanuel Macron semble se confirmer. Près de 100.000 nouveaux rendez-vous pris chaque jour. Un rappel qui concerne les plus de 65 ans, les soignants et ceux qui souffrent de comorbidités, mais aussi et ca c'est ceux qui ont reçu une dose de vaccin Janssen.

Ils sont environ 1 million à avoir reçu ce sérum en une seule dose en France et seulement 30% d'entre eux ont fait leur rappel. Ce vaccin a été utilisé pour deux types de populations : ceux qui ne désiraient pas de vaccin ARN Messager, et les plus précaires, isolés, pour lesquelles ce type de vaccination était plus pratique.

Ce rappel doit être réalisé avec Pfizer ou Moderna et cela 4 semaines plus tard après la première injection, car moins efficace face au variant delta. D'ici le 15 décembre, les 700.000 patients concernés devront prendre rendez-vous sous peine de voir leur passe sanitaire invalidé.

À écouter également dans ce journal

Covid-19 - Alors que la situation épidémique s'aggrave en France, le préfet de la Loire durcit le ton et rétablit le port du masque obligatoire, dans les marchés de plein air, aux arrêts de bus ou encore à l'entrée des supermarchés.

Justice - Éric Zemmour est jugé pour "incitation à la haine raciale". L'audience s'est ouverte sans l'accusé, comme l'avait annoncé son avocat. "Il affiche un mépris total pour la justice", dénonce l'avocat d'une des parties civiles.

Ultra-droite - Deux individus appartenant à la mouvance d'ultradroite ont été interpellés et placés en garde à vue après avoir appelé à des actions violentes. Un important stock d'armes a été saisi pendant les perquisitions.