C'est un retour en arrière spectaculaire que vient d'effectuer le préfet du Loir-et-Cher. Depuis ce lundi, le masque est de nouveau obligatoire dans plusieurs communes du département, comme Blois, Vendôme ou Romorantin jusqu'au 31 décembre.

Une décision saluée par le maire de Blois sur BFM : "Mieux vaut prévenir que guérir, et donc pour éviter la propagation à l'extrême du virus de la Covid, je crois qu'il est indispensable de prendre, le plus en amont possible, ces mesures de précaution", explique le maire PS de la ville, Marc Gricourt



Le taux d'incidence qui est de 74 cas pour 100.000 habitants est en constante hausse depuis octobre. Un chiffre pourtant en dessous de la moyenne nationale, puisque le taux d'incidence est passé au dessus des 100 cas pour 100.000 habitants ce mardi, mais un chiffre suffisant selon le préfet pour réintroduire le masque dans la vie des habitants.

Dans l'arrêté préfectoral publié lundi, le préfet vise aussi plusieurs lieux de vie comme les marchés de plein air, brocantes, vide-greniers, fêtes foraines et manifestations sur la voie publique.