Coronavirus : où en est la distribution de masques aux soignants ?

publié le 25/03/2020 à 10:51

Depuis la propagation de l'épidémie du Covid-19 et l'engorgement des hôpitaux, le masque est désormais l’un des objets centraux de l’inquiétude qui traverse la communauté soignante. Alors que le gouvernement promet de nouvelles commandes de masques, certains territoires les attendent toujours.

Concernant la médecine de ville, là où la tension sur le matériel est la plus forte, un arrivage a eu lieu la semaine dernière dans presque toutes les pharmacies : 500 masques par officine et quelques masques FFP2, de quoi tenir environ 10 jours selon les syndicats de pharmaciens.



Mais la règle c’est le rationnement. Les pharmaciens préparent des rations, des petits sacs de 18 masques par exemple, le nombre exact autorisé pour un médecin pour une semaine, pas un masque de plus. Et puis il y a des professions entières qui restent sur le carreau : les aides à domicile, qui dans l’ordre de priorité passent après les médecins, les infirmiers, les aides soignants… et souvent repartent des pharmacies les mains vides. Et puis dans les grands centres hospitaliers, il n’y a pas de rupture totale du stock, mais là encore, on observe un rationnement drastique. Parfois les masques sont gardés sous clé et distribués au compte goutte.

500.000 masques par jour pour les Ehpad

Pour les Ehpad, le gouvernement s’est engagé à leur fournir 500.000 masques par jour partout en France. D'ailleurs, ce mardi 24 mars, le ministre de la Santé, devant l’Assemblée nationale, a dit que les Ehpad disposaient maintenant de ces masques. Pourtant, ce n’est pas ce que constatent les associations de directeurs d'Ehpad. Selon eux, des masques sont arrivés ici ou là dans quelques établissements. On ne dispose pas de chiffres mais ils espèrent que fin de semaine, début de semaine prochaine, tous les Ehpad seront équipés de ces masques chirurgicaux.

Ces derniers jours, les départements, les régions et l'État communiquent beaucoup sur de nouvelles commandes de masques, pourtant, les bénéfices semblent ne pas encore se voir sur le terrain. Mais ce qu’il faut comprendre c’est que dans cette pénurie, la logistique c’est le nerf de la guerre, et c’est un casse tête.

Le gouvernement tâtonne pour trouver la meilleure méthode. Est-ce qu’il faut donner le même nombre de masques partout en France ou donner priorité à certaines régions ? Est-ce qu’il faut passer par un spécialiste de livraison plus rapide, ou bien par des grossistes, qui livrent normalement les pharmacies et qui connaissent très bien ce maillage de professionnels de santé ?

En tous cas, certains soignants disent leur agacement devant les effets d’annonces de ces commandes, alors que sur le terrain, ils ne voient toujours pas la couleur de ces masques.