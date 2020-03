Coronavirus : soupçonné de vente illégale de masques, un pharmacien poursuivi

publié le 23/03/2020 à 20:17

En temps d'épidémie les masques de protection sont précieux. Précieux pour le personnel soignant qui, plus que jamais en a besoin. Ainsi le gouvernement a-t-il rapidement décidé de réquisitionner les stocks face à cette "menace sanitaire grave".

Mais certains, mal informés ou mal intentionnés, ne respectent pas les règles. Un pharmacien exerçant en plein coeur de Lyon, place de la République, a été déféré au palais de justice le 22 mars dernier.

Il va être poursuivi pour "refus de déférer à une réquisition", un délit passible d’une peine maximale de six mois d’emprisonnement et 10 000 € d’amende, comme l'explique Le Progrès. Le pharmacien a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'apparaître dans sa boutique et même d'exercer sa profession.

Un rappel à la loi en 2019 pour des faits similaires

Dans ce cas précis, il sera difficile de plaider le manque d'information. En mars 2019, ce même pharmacien avait, malgré un arrêté préfectoral justifié par une mesure d'ordre public en pleines manifestations des "gilets jaunes", vendu des masques de protection au public.

S'il revendiquait alors la protection des manifestants, les prix de vente de ces masques en temps d'épidémie semble bien loin d'une mesure de santé publique. Selon l'enquête des policiers de la sécurité publique, des boites de 25 masques ont été vendus dans cette pharmacie au prix de 65 €, soit 2,40 € l'unité.

C'est un infirmier lyonnais choqué de la démarche du pharmacien qui a prévenu les autorités. L'homme aurait même écoulé des stocks datant de la première affaire dans laquelle il fut mis en cause et qui lui avait valu un rappel à la loi.