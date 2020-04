Coronavirus : "On n'est pas sorti de l'auberge", prévient Frédéric Valletoux

publié le 10/04/2020 à 20:00

Lors de son point quotidien concernant la pandémie de Covid-19, Jérome Salomon a indiqué que 82 lits en soins intensifs avaient été libérés. Mais sur un volume de 7.000 lits toujours occupés, il n'y a pas de quoi se risquer à y voir une accalmie. "On reste dans l’œil du cyclone", prévient sur RTL Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.

"Il y a moins de patients, mais on reste à des niveaux de prise en charge très important, alors qu’on attaque la cinquième semaine de ‘plan blanc’", rappelle le médecin, maire de Fontainebleau. Ce dernier a peur de voir les Français mal interpréter les maigres signaux positifs, et profiter du beau temps pour sortir.



"Si jamais on communique sur cette impression que l’étau se desserre on peut avoir l’impression de sortir du confinement", alerte Frédéric Valletoux. "On s’installe dans la durée, c’est long, et on n’est pas du tout sorti de l’auberge", assure-t-il en citant les exemples italiens ou espagnols. Des signes encourageant avaient alors été relevés, avant de revoir les chiffres repartir à la hausse.

Un renfort trop tardif dans les Ehpad

"La charge pour le système de santé, elle est aujourd’hui très lourde et ce n’est pas terminé. L’épidémie continue de se propager, on est encore en phase d’extension. On est sur l’épaisseur du trait", explique Frédéric Valletoux.

Le président de la Fédération hospitalière s'exprime aussi concernant les chiffres alarmants dans les Ehpad, où selon lui la situation a été prise avec du retard. "On n’a peut-être pas vu tout de suite qu’il fallait multiplier la vigilance médicale dans ces établissements", se risque-t-il à l'antenne. "On a des taux de résidents touchés très importants, sur des personnes très fragiles, et surtout un taux de personnel contaminé très important", rappelle Frédéric Valletoux.

Des soignants infectés qui doivent alors être mis de côté et remplacés. "On a dans certains Ehpad 30% des personnels qui ne sont pas là (...) On doit envoyer dans les Ehpad plus de personnel pour épauler les équipes", appelle Frédéric Valletoux, qui a écrit en ce sens à Olivier Véran, ministre de la Santé.