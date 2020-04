Coronavirus : pourquoi plus on confine, plus l'épidémie est longue à passer ?

publié le 10/04/2020 à 10:09

Le confinement ne fait pas disparaître le Covid-19, et ce n'est pas le but. En effet, l'objectif du confinement c'est de d'arrêter la courbe exponentielle de l'épidémie, c'est éviter la saturation dans les hôpitaux, aux urgences, dans les services de réanimation, donc sauver des vies. Sinon dans le Grand-Est ou l'Île-de-France, la digue aurait cédé.

C'est vrai plus on confine moins il y a de personnes touchées, mais il y en a quand même puisqu'il y a toujours des hospitalisations, le virus continue de circuler. C'est la raison pour laquelle lorsque que les sorties seront de nouveau autorisées, il faudra qu'il y est beaucoup de lits vides dans les hôpitaux afin de soigner les malades. Ce sera même l'un des principaux critères avant d'autoriser le déconfinement. Il faudra également des tests sérologiques pour savoir qui est immunisé et qui ne l'est pas.

Plus on confine plus l'épidémie est longue à passer, c'est vrai. C'est surtout qu'elle ne sera pas à un sommet, mais à un plateau assez bas qui permet aux structures sanitaires de faire face. Ce temps, ces semaines, permettent aussi de trouver vaccin ou traitement, et ça c'est aussi une priorité pour pouvoir faire face, éventuellement, à une deuxième vague.