publié le 10/04/2020 à 09:34

"Parmi les 23.000 personnes qui habitent dans nos maisons de retraite en France, nous comptons à ce jour 356 personnes qui sont mortes des suites du coronavirus", a annoncé sur RTL vendredi 10 avril Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian.

"Chacune de ces morts est un drame individuel, un drame pour les proches bien sûr, un drame pour les équipes, les soignants qui les ont accompagné et qui ont souvent eu l’impression que ces personnes partaient très vite, sans qu’elles aient pu mener leur vocation de soignants jusqu’au bout. Ce sont des situations vraiment difficiles", a déploré Sophie Boissard.

Depuis le début de l'épidémie, les Ehpad sont en première ligne et se battent pour éviter que les résidents et les soignants soient contaminés. "C'est un défi sans précédent pour nous tous", a souligné la directrice générale du groupe Korian.

Nous avons besoin d'une union sacrée autour de nos soignants Sophie Boissard, directrice générale du groupe Korian





Cette dernière a tenu à assurer aux familles qu'elles "peuvent prendre des nouvelles". "Chacun est informé de la situation de son proche, il y a toujours un référent familial pour chaque personne qui habite en Ehpad. Des visites sont organisées aussi, notamment en accompagnement de fin de vie, le contact est possible", a-t-elle affirmé.

Enfin, Sophie Boissard a tenu à rendre hommage au "courage" des personnels soignants des Ehpad. "Ils sont là chaque jour, auprès de leurs résidents, auprès de leurs patients, ils se démènent. Nous avons besoin d’une union sacrée autour de nos soignants et de celles et ceux qui ont choisi de se dévouer à l’accompagnement des plus fragiles et des personnes âgées", a-t-elle déclaré.

La directrice du groupe Korian a également déploré le décès d'une aide-soignante à Mulhouse des suites du coronavirus. "Je voudrais dire à quel point je pense à son mari, à ses enfants, à ses collègues et à l’ensemble de l’établissement de Mulhouse", a-t-elle dit.