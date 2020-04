publié le 10/04/2020 à 18:54

Hier, le nombre de patients en réanimation a baissé. Le plateau signifie que la progression de l’épidémie n’est plus exponentielle, de l’ordre de plus 15 ou 20% de nouveaux cas chaque jour. Actuellement, elle se fait beaucoup plus lentement et c’est certainement le résultat du confinement. Si on prend comme référence le nombre de malades admis en réanimation, il continue d’augmenter mais un peu moins chaque jour. 518 nouveaux cas mardi, 482 mercredi, hier, 369.

C’est ça qu’on appelle le plateau cette stabilisation, mais elle est à un niveau élevé. Il y a encore plus de 7.000 personnes en réanimation. Cependant, on n’entrevoit pas pour autant la fin de l’épidémie car des centaines de nouveaux malades sont toujours admis à l’hôpital quotidiennement.

On pourra crier victoire quand on n’observera plus ce nombre élevé de nouveaux cas chaque jour.

