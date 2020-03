Coronavirus : la Croix-Rouge met en garde contre les idées reçues

publié le 16/03/2020 à 05:45

La Croix-Rouge appelle "infamie" la multiplication d’informations erronées au sujet du nouveau coronavirus dont l’épidémie a déjà contaminé 159.844 personnes dans le monde, dans 139 pays et territoires.

Face à cette "surabondance d'informations massive", particulièrement relayée sur les réseaux sociaux, les populations peinent à trouver facilement des "conseils fiables" quant à la propagation du Covid-19. À ce titre, la Croix-Rouge a publié, début mars, un bulletin qui "déconstruit les idées reçues et rappelle les bons gestes à adopter".



Tout d’abord, l’association d'aide humanitaire française fondée en 1864 précise dans son bulletin quelques règles de transmission du Covid-19 qui ont fait l’objet de nombreuses fausses informations. L’organisme précise que "le nouveau coronavirus ne peut pas se projeter jusqu'à 8 mètres d'une personne qui tousse ou éternue". La distance moyenne est d’un mètre de distance pour être préserver de tout contact avec le Covid-19.

Par ailleurs, le nouveau coronavirus ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques tandis que les pièces de monnaie, les billets de banques et cartes de crédits ne figurent pas parmi les vecteurs de virus principaux. "Le risque d'être infecté par le nouveau coronavirus en touchant des objets, notamment des pièces de monnaie, des billets de banque ou des cartes de crédit, est très faible", détaille le bulletin.

Enfin, au sujet de l’âge sensible, question qui suscite encore beaucoup d'inquiétudes, l’association estime que "les personnes de tous âges peuvent être infectées" par le virus. "Les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies préexistantes (comme l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques) semblent plus susceptibles de tomber gravement malades", précise la Croix-Rouge. Quant à l’éradication du virus, l'association précise que les températures froides et la neige ne tue par le coronavirus.

L'organisme d'aide humanitaire rappelle que "14 millions de volontaires dans 192 pays jouent un rôle important dans les efforts de lutte contre l’épidémie de Covid-19" et visent à "sensibiliser le grand public à ce virus, en partageant des informations sûres et en contribuant à réduire les rumeurs".