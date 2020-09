publié le 08/09/2020 à 16:58

Les résultats des tests nous laissent parfois perplexes. Le joueur de l'Équipe de France, Steve Mandanda est positif trois semaines après avoir contracté le coronavirus, le joueur de tennis Benoit Paire, faux positif, dernièrement Kylian MBappé... Ce sont des cas très médiatisés qui posent la question de la fiabilité de ces tests.

Le président du Syndicat des biologistes, François Blanchecotte, assure que l'attaquant du PSG à bel et bien contracté le Covid. "Nous avons des tests qui sont fiables à 100%. Lorsque l'ARN est présent nous le détectons à tous les coups," assure-t-il. "Kylian MBappé a été en contact avec un de ses collègues ou amis qui était porteur du virus."

L'attaquant du PSG ne présentait pas de symptômes particuliers, d'autant qu'il a pu participer au match contre la Suède il y a trois jours. Le biologiste explique : "le cas est justement emblématique car il détecte de façon pré-symptomatique le virus et c'est ce que nous cherchons à faire pour casser les chaines de contamination."

Mandanda pourrait encore avoir des résidus

François Blanchecotte rappelle que l'on peut être porteur du virus sans avoir des symptômes, et "c'est une période propice pour le détecter au plus fort de sa multiplication," éclaire-t-il. Il faudra désormais Kylian MBappé attende quelques jours avant de savoir s'il va, oui ou non, développer des signes cliniques.

Dans le cas de Steve Mandanda, le gardien de l'OM a été testé positif à la veille du match des Bleus vendredi dernier, alors que le joueur avait contracté le virus au mois d'août et était guéri. "Je ne peux pas me prononcer sans voir la séquence, mais on sait qu'il y a des patients qui ont été testés toutes les semaines, et toutes les semaines ils étaient positifs. Donc à la fin, on a certainement des résidus qui restent et on les détecte," explique François Blanchecotte.