Coronavirus : les télétravailleurs travailleraient plus longtemps

publié le 04/02/2021 à 21:51

Vissé sur sa chaise, les yeux rivés sur son ordinateur, le télétravailleur ne paraît pas forcément si différent du travailleur ordinaire. Pourtant, selon plusieurs enquêtes, rapportées par le Guardian, le télétravailleur travaillerait plus longtemps, notamment depuis la crise sanitaire.

La première, réalisée par la société Wildgoose, indique que 44% des employés britanniques soutiennent avoir eu plus de charge de travail en 2020. La tendance est particulièrement forte dans les petites entreprises. Les télétravailleurs prendraient aussi des pauses déjeuner plus courtes, et auraient tendance à travailler même malades.

Une autre enquête, menée par la firme NordVPN Teams, qui fournit des réseaux virtuels privés aux entreprises, note que les télétravailleurs français ont augmenté leur temps de travail d'une heure depuis la crise de la Covid-19 (de 8 heures, il passent à 9 heures par jour). Au Canada, au Royaume-Uni ou encore aux États-Unis, le temps de travail d'un employé depuis chez lui a augmenté de deux heures sur la même période.

Seuls le Danemark, la Belgique et l'Espagne retrouvent les mêmes nombres d'heures de travail qu'avant la pandémie. "Le nombre d'heures de travail a commencé à se stabiliser dans certains pays européens, les employés ayant eu la possibilité de retourner au bureau dans une certaine mesure", commente NordVPN auprès du Guardian.

Enfin, au Royaume-Uni, une troisième enquête, menée par le site de recrutement Worksome sur des travailleurs indépendants, indique également qu'ils déclarent avoir de plus longues journées depuis la pandémie.