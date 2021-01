publié le 25/01/2021 à 07:01

Télétravailler à la montagne, une tendance qui fait rêver. Privées de remontées mécaniques et de vacanciers, certaines stations de sport d'hiver ont fait le pari d'accueillir des salariés en télétravail qui souhaitent changer de cadre.

Pour ceux qui n'en peuvent plus de télétravailler dans leur petit appartement au cœur d'une ville polluée, Gilles Delaruelle, le directeur de l'office du tourisme de Courchevel propose des chalets et des appartements en location qui garantit un accès au wi-fi et à la 4G pour travailler. "Avec des montagnes tout autour et enneigées en ce moment, un air pur, de pouvoir profiter des sorties en raquette, du ski de randonnée, du ski de fond". Pour un appartement de quatre personnes disponible à partir de début mars pour une durée de quatre semaines, il faut compter 1.540 euros.

Pour que votre patron participe au financement du séjour, il faudra lui expliquer que le "travail bien-être n'a pas de prix".

