publié le 03/04/2020 à 06:55

Le football français se joint à l'élan de solidarité nationale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, l'équipe de France et la Fédération française de football (FFF) ont décidé de contribuer à la lutte via une participation financière conséquente. Ainsi, les joueurs des Bleus, le staff technique et le sélectionneur Didier Deschamps ont mis au pot pour soutenir le personnel soignant.

Selon les informations de l'AFP de ce jeudi 2 avril, qui confirment celles du Parisien, une somme d'argent correspondant à des centaines de milliers d'euros sera versée à la fondation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), notamment pour le personnel soignant en première ligne face au coronavirus.

Les Bleus, autour du président de la FFF Noël Le Graët et de Didier Deschamps, ont signé une lettre d'engagement en faveur de la fondation de l'AP-HP. Les sommes récoltées doivent servir à améliorer le quotidien des soignants ainsi que financer la recherche dans l'ensemble des hôpitaux français, selon le souhait des partenaires du capitaine Hugo Lloris.

Les coachs professionnels mettent la main à la poche

La FFF s'est par ailleurs engagée à offrir aux personnels soignants un lot de 5.000 places pour chacun des prochains matches des Bleus disputés en 2020 au Stade de France. Un millier de places supplémentaires sera aussi mis à disposition pour la prochaine rencontre de l'équipe de France féminine en région. Sollicitée par l'AFP, la Fédération n'a pas souhaité faire de commentaire.

Par ailleurs, les entraîneurs des deux divisions professionnelles, Ligue 1 et Ligue 2, ont décidé de faire un don collectif, a révélé Rudi Garcia (entraîneur de Lyon) sur Canal+. "On ne voulait pas le médiatiser, mais on montre aussi qu'on est solidaires et qu'on veut aider. C'est en ce moment qu'ils ont besoin d'acheter des respirateurs, des masques ou des tests", a expliqué le coach lyonnais.

"C'est en cours. On devrait pouvoir, en fin de semaine, donner à un organisme national", a précisé Rudi Garcia. C'est l'Unecatef, le syndicat des entraîneurs, qui coordonnera l'opération. Au début du confinement, l'Olympique lyonnais avait de son côté donné 300.000 euros en faveur de la recherche et afin d'équiper les soignants, à travers sa fondation.

En fin de semaine dernière, la Fondation Abbé Pierre avait indiqué que Kylian Mbappé avait fait un "gros don" afin de venir en aide aux plus démunis. Le footballeur avait également publié sur son compte Instagram la photo d'un homme, sans doute sans abri, avec un message de soutien : "Les plus fragiles ne sont pas confinés. Ne les oublions pas. Bravo et force".