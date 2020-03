publié le 27/03/2020 à 23:10

Le 26 mars, la police du Val-de-Marne a placé en garde à vue deux salariés de l'hôpital privé Paul-d’Égine de Champigny-sur-Marne qui ont tenté de vendre sur Le Bon Coin un respirateur volé. L'un d'eux a été interpellé alors qu'il sortait de l'établissement de santé avec un sac de sport contenant le matériel volé.

Son complice, qui l'attendait dans une voiture a pris la fuite avant d'être arrêté à son domicile, en Seine-et-Marne. L’annonce, mise en ligne sur le site de vente entre particuliers, proposait ce respirateur à la vente pour la somme de 450 euros.

L’homme interpellé avec le sac de sport est un ingénieur biomédical de 29 ans. Celui ayant pris la fuite est un agent de maintenance de 42 ans. La police a été alertée par le fabricant.

"L'Elisée 250 est un ventilateur à turbine dédié aux services d'urgence et soins intensifs, et parfaitement adapté aux déplacements intra et extra-hospitaliers des patients. Léger, compact, fiable et convivial, il offre le même niveau de performance qu'un appareil de réanimation", pouvait-on lire sur l'annonce. Le vendeur précisait également que le respirateur convenait "à une multitude d'applications cliniques (adultes et pédiatriques), y compris le traitement des patients souffrant des plus graves insuffisances respiratoires".

Face à l'épidémie de Covid-19, les hôpitaux français risquent de manquer de respirateurs artificiels, ont récemment alerté des responsables hospitaliers français.