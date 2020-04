Coronavirus : "On voit bien que le monde vacille", dit Christian Jeanpierre sur RTL

publié le 02/04/2020 à 19:42

Christian Jeanpierre, publie son premier roman 2026 le jour où le football est devenu américain. Il devait sortir fin d'année 2020, mais le journaliste a décidé de le rendre accessible gratuitement pour tout le monde dès ce 2 avril 2020.

"On voit bien que le monde vacille, on est dans une période sidérante, bien au-delà de quelques droits d'auteur qui devraient tomber en décembre, c'est aussi simple que cela", démarre Christian Jeanpierre. "Vous, vous faites de l'info, c'est important. Il y a des soigneurs qui sont dans les hôpitaux, il y a des chirurgiens qui se battent, nous on doit juste rester chez nous. Et donc j'ai essayé de trouver une idée pour essayer de faire plaisir à quelques téléspectateurs ou auditeurs qui aiment vraiment le foot", poursuit-il.

Son éditeur n'a pas tiqué. "Ça été unanime. J'en ai parlé à Arsène Wenger qui a écrit la préface de mon livre et il m'a dit : 'Vas-y, c'est une super idée !' (...) Franchement, on est bien au-delà de ce que pourrait rapporter un livre. D'autant qu'il ne faut pas se leurrer, je n'ai pas écrit le Goncourt non plus", résume Christian Jeanpierre avec humour.

Une fiction nourrie par la réalité

Pour 2026 le jour où le football est devenu américain, Christian Jeanpierre s'est inspiré de son expérience. "J'ai fait un voyage cet été aux États-Unis et j'ai compris que le soccer s'y développait à vitesse grand V (...) Il faut rappeler que la Coupe du monde 2026 va se dérouler aux États-Unis et donc j'ai imaginé un scénario, un thriller où la NFL (le football américain) serait furieuse de voir le soccer européen débarquer, à la conquête d'un territoire qu'elle n'a jamais réussi à conquérir", explique Christian Jeanpierre.

Pour mêler "une intrigue" à cette toile de fond, il a inventé l'histoire de Tom, 14 ans, qui a démarré au football américain avant de se faire virer du centre de formation, car "il avait des épaules de serpent" et qui devient "le Kylian Mbappé de l'équipe des USA".



Alors pure fiction ou roman à clefs ? "Je me suis inspiré de tout ce que j'ai vécu à Téléfoot, j'ai été inspiré par des journalistes qui m'ont marqué, par des grands sportifs (...) dans mon roman, il y a beaucoup d'infos qui sont vraies, des trucs qui vont peut-être se produire dans les prochaines années. C'est à la fois une fiction, mais elle est nourrie par plein de trucs quand j'ai vécu quand j'ai interviewé des gens en direct", conclut-il.

Pour lire le roman 2026 le jour où le football est devenu américain, cliquez ici.