Coronavirus : le confinement d'Orly, "une première", dit le PDG d'Aéroports de Paris

publié le 30/03/2020 à 08:46

Le président-directeur du groupe Aéroports de Paris (ADP) Augustin de Romanet sort tout juste d'une contamination au nouveau coronavirus Covid-19 et est "retapé à 90 %" mais reste confiné pour éviter de contaminer. L'aéroport d'Orly va lui aussi être confiné à partir de ce mardi 31 avril, "une première", explique le PDG d'ADP.

Ce dimanche, "nous avons accueilli 2 % du trafic habituel, avec 2.000 passagers et 20 vols, explique Augustin de Romanet. Notre objectif est de servir nos clients, notamment les compagnies aériennes, à qui nous voulons éviter le maximum de charges financières. En fermant Orly, nous permettons de baisser les charges d'ADP. Nous essayons de sauver tout ce qui est possible pour éviter de dépendre des aides publiques."

"C’est une première, tout comme cette pandémie est une première depuis un siècle, précise Augustin de Romanet. À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles." Il rassure : "Orly est de plus en plus moderne, et il n’est pas question d’abandonner cet aéroport qui accueille chaque année plus de 32 millions de passagers."

L'aéroport d'Orly "ne sera pas fermé", rappelle le PDG d'ADP, puisqu'il "va rester ouvert pour les évacuations sanitaires, les vols spéciaux, les vols gouvernementaux, les déroutements d'avions." Augustin de Romanet précise aussi que l'aéroport d'Orly "peut rouvrir sous 24 ou 48 heures."