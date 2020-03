publié le 30/03/2020 à 09:34

Tous les jours, le bilan du nombre de personnes décédées tombe. Mais celui des personnes guéries se fait plus rare. Et pourtant depuis le 1er mars, plus de 7.000 malades sont sortis guéris de l'hôpital.

C'est le cas de Daniel, 88 ans. Le combat contre la maladie fut difficile, mais il s'en est sorti et a battu le Covid-19 : "Je viens de prendre l'air dans le jardin. Ça fait du bien de respirer. Le Pape embrasse le sol quand il débarque. Moi, quand je suis sorti de l'ambulance et que je suis rentré chez nous, j'ai pris un bon coup de respiration et j'ai dit : 'Mon dieu que la nature est belle, il ne faut pas que l'Homme l'a détruise.'"

"J'ai l'impression d'être un rescapé quand je vois les proportions que cela a pris dans le mon entier. C'est une chance inouïe d'être là, vivant. Je me dis que tous ces gens, chirurgiens, grands médecins et infirmiers, tous les jours ils font des miracles", déclare cet ancien patient au micro de RTL.