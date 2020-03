publié le 27/03/2020 à 13:42

Alors que le dernier bilan du coronavirus en France fait état de 1.696 décès, soit 365 morts supplémentaires durant les 24 dernières heures, et de 29.155 cas contaminés, Édouard Philippe a prévenu ce vendredi 27 mars, à l’issue d’une nouvelle réunion de la cellule de crise interministérielle au ministère de l’Intérieur, que "la crise va durer".



Le Premier ministre a affirmé que "la situation sur le plan sanitaire est difficile" et déplore que le bilan du nombre de décès liés au coronavirus lors des 24 dernières heures soit aussi lourd. "Il faut dire les choses, nous nous installons dans une crise qui va durer et dans une situation sanitaire qui ne va pas s'améliorer rapidement" a ajouté Édouard Philippe.

Il a également appelé les Français "à tenir et à rester extrêmement mobilisés" en précisant que "la vague épidémique qui déferle sur la France est très élevée et soumet l'ensemble du système de soins et hospitalier à une tension redoutable". Enfin, le Premier ministre a félicité "l'exploit remarquable" des équipes médicales qui font "un travail de précision avec beaucoup de courage" alors que "la situation va être difficile dans les jours qui viennent".

À écouter également dans ce journal

Santé - Pour soulager les hôpitaux d'Alsace, gravement touchés par la crise sanitaire, les transferts de patients se poursuivent. Ce vendredi 27 mars, six d'entre eux quittent Mulhouse vers deux hôpitaux bordelais, en avion militaire médicalisé.

Faits divers - En cette période de confinement, les cas de violences conjugales explosent en France. Ces violences ont augmenté de "32% en une semaine" a déploré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Faits divers - Dans le Val-de-Marne, deux salariés d'un hôpital privé ont été interpellés dans la soirée de jeudi et sont soupçonnés d'avoir voulu revendre des respirateurs de leur établissement sur le site Leboncoin. Ils ont été placés en garde à vue pour recel de vol en réunion.