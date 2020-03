publié le 07/03/2020 à 20:37

Alors que l'épidémie de coronavirus progresse en France, la protection des personnes âgées est plus que jamais d'actuamité dans les départements les plus touchés. Le département du Bas-Rhin ainsi que l'Agence régionale de santé du Grand Est ont décidé, ce vendredi 6 mars, de réduire et contrôler les visites dans les Ehpad. Une manœuvre qui a pour but d'éviter la propagation du coronavirus dans ce département limitrophe du Haut-Rhin, où toutes les écoles ont été fermées.

"Le Conseil départemental du Bas-Rhin et l'ARS ont décidé de mesures supplémentaires pour protéger les personnes âgées dans les Ehpad", établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, indique le conseil départemental dans un communiqué.

Les établissements, où "un résident est déclaré porteur du virus", seront donc fermés "aux visiteurs et à tout public extérieur".

Quand aucun cas n'est constaté dans un Ehpad, les visiteurs seront inscrits dans un registre après vérification qu'ils "ne présentent aucun symptôme et qu'ils se sont bien soumis aux règles d'hygiène qui s'imposent (en premier lieu se laver les mains)".

150 cas confirmés dans la région

De plus, des "mesures d'isolement et de restriction de visites" sont prévues pour les résidents particulièrement fragiles et tout regroupement "intergénérationnel" est annulé. Dans l'ensemble de la région Grand Est, 150 patients porteurs du Covid-19 ont été confirmés par l'Agence régionale de santé lors de son bilan du vendredi 6 mars.

37 d'entre eux sont hospitalisés dans la ville de Strasbourg et "des premiers cas ont été relevés dans les Ehpad", a détaillé la préfecture du Bas-Rhin dans un communiqué. Dans le département alsacien voisin du Haut-Rhin, où les cas de coronavirus ont été multipliés par huit en l'espace de 48 heures seulement, toutes les crèches, écoles, collèges et lycées vont être fermées pour deux semaines, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Édouard Philippe.

Pour rappel, le chef du gouvernement a également annoncé l'instauration dans ce département, ainsi que dans celui de l'Oise d'une "limitation de tous les rassemblements" et "invité les personnes fragiles (...) à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".