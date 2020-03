Coronavirus : le bilan passe à 11 morts en France, 716 cas confirmés

et AFP

publié le 07/03/2020 à 14:52

L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression en France. Selon un nouveau bilan officiel donné ce samedi 7 mars à 13 heures, 716 cas confirmés du nouveau coronavirus ont été détectés dans l'Hexagone tandis que 11 personnes sont décédées. Le précédent bilan, donné la veille, faisait état de 613 cas et 9 morts.

Deux personnes supplémentaires sont donc mortes en France après avoir été infectées par le coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé. Ces "deux décès supplémentaires" sont survenus dans les Hauts-de-France et en Normandie, précise le ministère.

Des premières mesures contraignantes seront mises en œuvre à partir de ce lundi 9 mars. En effet, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé la fermeture pendant au moins deux semaines des "crèches, maternelles, collèges et lycées" dans l’Oise et le Haut-Rhin, deux départements parmi les plus touchés.

Dans ces deux départements est également instaurée la "limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique".

Éviter les visites dans les EHPAD

"À ce jour, le virus est présent dans certains territoires et circule, même s'il n'est pas présent partout sur le territoire", souligne le ministère qui fera un point presse en fin de journée. L'ensemble du pays reste donc au stade 2, mais le passage au stade 3, celui de l'épidémie, est inexorable à terme.

Les personnes âgées étant les plus vulnérables face au virus, il est recommandé d'éviter les visites dans les EHPAD. Dans les établissements de santé, les visites sont limitées à une personne par patient. Les mineurs et les personnes malades ne doivent pas rendre visite aux personnes hospitalisées, y compris en maternité.