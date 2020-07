publié le 21/07/2020 à 07:15

C'est l'information de ce lundi : le port du masque est désormais obligatoire dans les lieux publics clos. Une réglementation qui ne s'applique pas aux salles de sport durant la pratique de l'activité sportive. Le port du masque y est seulement obligatoire à votre arrivée et dans les vestiaires mais pas lorsque vous êtes entrain de vous entraîner. Est-ce pour autant préférable de le porter malgré tout ?

La réponse est plutôt non. En effet, si une telle exception existe, c'est d'abord la volonté du ministère des Sports. "Dans tous les décrets pris dans le cadre de la crise pandémique de Covid-19, le port du masque a toujours été jugé comme incompatible avec une activité sportive intense. Cela ne changera pas", ont indiqué au Parisien les services de la ministre Roxana Maracineanu.

Marie-Anne Teissier, cofondatrice du groupe Verona qui gère le réseau de salles de sport Neoness et Episod, soulignait notamment "les risques d'hyperventilation lors des activités physiques intenses".

Bien respecter la distanciation physique

Interrogé par cnews en juin dernier, Jean-Philippe Santoni, pneumologue à la Fondation du Souffle expliquait néanmoins que faire du sport avec un masque était possible "mais c'est un apprentissage". En effet, pour les sports sollicitant le cardio et nécessitant une bonne respiration, il est préférable de ne pas le porter et de bien respecter les gestes barrières et la distanciation physique.

Pour ce qui est du sport en plein air, une étude belge dévoilée en avril, recommandait d’observer une distance d’"au moins quatre à cinq mètres", quand on marche, dix mètres quand on court ou roule à vélo et "au moins 20 mètres" quand on roule à vélo à vive allure.