publié le 11/04/2020 à 05:33

Alors que les sorties pour activités sportives individuelles ne sont plus autorisées entre 10h et 19h sur l'ensemble du territoire de Paris depuis mercredi 8 avril, dans d'autres villes, le jogging reste un moyen de faire de l'activité physique en ces temps de confinement. Des chercheurs belges et néerlandais ont établi qu'il valait mieux dans ce cas, courir côte à côte que l’un derrière l’autre pour éviter la contagion.

Le professeur Bert Blocken, chercheur en aérodynamique explique dans le journal belge Het Laatste Nieuws, relayé par Courrier International, que "lorsqu'un joggeur expire ou tousse, des gouttelettes restent en suspension derrière lui. La personne qui court jusque derrière passe donc dans ce nuage de gouttelettes". Il faut par conséquent respecter des distances de sécurité plus importantes. La distance préconisée par les autorités est de 1,50m, mais le professeur Blocken recommande d’observer une distance d’"au moins quatre à cinq mètres", quand on marche, dix mètres quand on court ou roule à vélo et "au moins 20 mètres" quand on roule à vélo à vive allure.

De plus, l'étude dont est à l'origine le professeur Blocken, sur la distanciation sociale, montre que "la situation de deux personnes faisant du sport l’une à côté de l’autre, par temps calme, est celle où la distanciation sociale importe le moins. Dans cette configuration-là, les gouttelettes s’envolent derrière les deux personnes". Pour rappel, les sorties à pieds pour se dépenser, promener son chien ou prendre l'air, ont été limitées à un kilomètre autour de votre domicile.