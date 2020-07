publié le 19/07/2020 à 06:03

Emmanuel Macron a annoncé pendant son allocution le mardi 14 juillet le port obligatoire du masque dans les espaces publics. La question de l'entretien des masques se doit donc d'être abordée.

Les autorités sanitaires le rappellent souvent, le masque chirurgicale est à jeter après quatre heures d'utilisation. De plus il ne faut pas l'enlever, le faire glisser sur votre menton ou le décrocher d'une oreille, au risque de le rendre inutilisable. En effet, il sera potentiellement contaminé.

Voilà pour la théorie, mais en pratique on entend parler de nombreuses solutions pour désinfecter son masque. Le four, les rayons UV, les micro-ondes ou encore la javel sont des hypothèses visibles en ligne. Mais les autorités médicales ne sont toujours pas d'accord sur une réelle manière de réutiliser son masque. À chaque fois, il y a un conditionnel, un problème, une réserve. Ainsi, la poubelle reste pour le moment le meilleur choix.

De nombreux gestes à éviter

L'école de médecine de Stanford a testé de passer des masques au four, à 70 degrés C° pendant 30 minutes. Le masque est bel et bien désinfecté. Seul hic, le four lambda trouvable dans nos cuisines ne permet pas de réaliser cette opération. Les Américains ont utilisé un four particulier.

Les résultats sont tout aussi remarquables du côté du four à micro-ondes, mais l'opération reste toujours aussi peu réalisable. Selon une enquête réalisée par l'UFC-Que Choisir, certes le masque est désinfecté mais les temps qu'il doit passer demeure inconnu et la barrette métallique présente dans le masque provoque des étincelles. De quoi ruiner le masque et le four à micro-ondes.

Les ultra-violets, une solution miracle ? Toujours pas. Même si les résultats semblent prometteurs, les chercheurs admettent qu'il existe deux réserves de taille. D'une part, après chaque passage aux rayons UV, les masques perdent en capacité de filtration. D'autre part, personne ne dispose d'un dispositif ultra-violet chez soi.

Enfin, pulvériser de l'alcool ou de la javel sur son masque ne sert à rien. Dans les deux cas la capacité de filtration du masque sera altéré, donc celui-ci deviendra inutilisable. De plus même après plusieurs rinçages, les vapeurs de javel persisteront. Leur inhalation peut irriter les voies respiratoires.