Port du masque obligatoire : un tour de vis sanitaire pour sauver l'économie

publié le 20/07/2020 à 10:35

À la Une des Échos du lundi 20 juillet, l'entrée en vigueur du port masque obligatoire dans les lieux publics clos.

Ce lundi 20 juillet marque le coup de vis sanitaire du gouvernement face à la résurgence du coronavirus avec la mise en place du port du masque obligatoire dans les espaces publics clos. En cas de non respect, c’est une amende de 135 euros qui sera infligée aux contrevenants.

Sont concernés par cette mesure les commerces, les marchés couverts, les agences bancaires, les administrations, et les locaux des entreprises qui accueillent des visiteurs. Cette prise de position du gouvernement a un but précis : contenir l’épidémie pour éviter un reconfinement.

Et pour cause, le confinement a paralysé l’économie et mis en danger bon nombre d’entreprises. La récession économique est déjà de 10%, et on n'ose imaginer les conséquences d’un second coup de frein. C’est désormais aux Français de faire un petit effort en acceptant de nouvelles contraintes. Car en plus de sauver des vies humaines, il faut aussi sauver la vie économique.