Coronavirus : doit-on s’inquiéter d'un nouveau variant sur le territoire français ?

Il y a eu Delta, Omicron et maintenant BA.2. Ce sous-variant d'Omicron est parfois désigné comme le "petit cousin". Apparu il y a quelques semaines, ce dernier est désormais suivi de près par les scientifiques.

Le nom Omicron est en fait un "terme générique". Parmi les lignages-frères surveillés sous le nom d'Omicron, celui désigné par l'appellation BA.1 est quasi hégémonique. Cependant, au Danemark ou en Inde, c'est le lignage BA.2 qui est devenu majoritaire.

Pour l'instant, de ce que l'on sait, il ne serait pas plus dangereux, mais peut être un peu plus contagieux. Même vacciné ou infecté une première fois avec Omicron, on pourrait être réinfecté avec ce BA.2 assure Virginie Garin au micro de RTL.. Le journal Les Échos rappelle tout de même les propos d'Olivier Véran : "BA.2 ne change rien sur l'impact de la vaccination".

Sa présence en France, entre surveillance et inquiétude

"Ce qui nous intéresse, c'est si (ce sous-variant) possède des caractéristiques différentes (de BA.1) en termes de contagiosité, d'échappement immunitaire ou de sévérité", a noté vendredi 21 janvier l'agence Santé publique France.

À ce jour, le BA.2 a été détecté en France, "mais à des niveaux très faibles" indique le site de référence de l'agence Santé publique France. La stratégie de criblage permet de détecter tous les Omicron sans distinction, qu’ils soient BA.1 ou BA.2. Sur le plateau de LCI, le ministre de la Santé Olivier Véran a indiqué ce mardi 25 janvier que 60 cas ont été détectés dans l'Hexagone.

Interrogé par la rédaction de RTL, le docteur Robert Sebbag, infectiologue à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, assurait qu'il n'était pas "du tout inquiet". Selon le docteur, BA.2 semble être plus contagieux mais moins dangereux.

Le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy a confié à l'AFP ne pas connaître le niveau de gravité de ce nouveau variant. "On peut imaginer qu'on passe(ra) le printemps dans de pas trop mauvaises conditions". "Il y aura sûrement quelque chose à l'automne" mais tout dépendra du "type de variant". "S'il est transmissible et de nouveau sévère, on serait de nouveau dans une situation très ennuyeuse", a-t-il conclu.