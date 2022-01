Coronavirus : Christiane Taubira favorable à l'obligation vaccinale

Un changement de cap. Candidate à l'élection présidentielle, Christiane Taubira est favorable à la vaccination obligatoire, plutôt qu'au passe vaccinal, entré en vigueur le 24 janvier. Lors de l'émission C à vous sur France 5, l'ancienne ministre de la Justice a déclaré : "Ce qui m'interroge, c'est la restriction de liberté (...) En fait le passe vaccinal, c'est une obligation vaccinale (...) Je pense que le président de la République aurait pu prendre la décision d'une obligation vaccinale".



Et d'ajouter : "Je n'ai pas les conseils du Conseil de défense, ni d'un conseil scientifique, mais tirant la logique de la décision que prend le président de la République, il semble qu'il vaille mieux imposer le vaccin, donc faisons le franchement. S'il vaut mieux contraindre, contraignons en expliquant".



Quelques semaines plus tôt, Christiane Taubira avait indiqué que le gouvernement était "dans son rôle quand il choisit le passe vaccinal et pas la vaccination obligatoire". Elle avait aussi précisé que la vaccination était "notre meilleure arme contre la pandémie".

Une polémique la vaccination

Le 23 septembre 2021, l'ancienne garde des Sceaux avait tenu des propos sur la vaccination qui avaient déclenché une polémique. En réponse, le ministre de la Santé Olivier Véran s'était dit "effaré", l'accusant de "lâcheté".

Interrogée sur le fait qu'elle n'appelait pas les Guyanais à se faire vacciner, Christiane Taubira avait répondu au micro de RTL être "un responsable politique qui n'est pas en exercice et qui par conséquent ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient formellement soit de donner consigne, soit de considérer qu'au vu de ces éléments d'information je considère que je tiens un propos responsable".