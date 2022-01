Les infos de 18h - Coronavirus : la vaccination des enfants peine à avancer

Alors que les créneaux de vaccination pour les enfants se sont ouverts il y a un mois, ces derniers sont encore très faiblement vaccinés. Ils sont à peine 4% des 5-11 ans à avoir reçu une injection. Alain Fischer, le monsieur vaccination du gouvernement, le reconnait : ce n'est pas un grand succès.

L'inquiétude est de mise, surtout pour les plus fragiles puisqu'ils sont seulement 9.000 à avoir reçu une dose sur 350.000 :"Il est absolument indispensable que ces enfants soient vaccinés rapidement parce qu'ils ont un risque qui n'est pas négligeable d'avoir une forme de la maladie qui les conduisent à l'hôpital, même avec Omicron", dit-il, ajoutant qu'"on sait que la vaccination d'enfants bien-portants les protèges à 50% et on sait que c'est plus contre les formes plus graves".

"Cette vaccination est efficace et tout à fait sûre, poursuit-il, il est bien clair que la vaccination des enfants n'entraîne absolument pas de poussées de leur maladie, que ce soit des maladies inflammatoires, respiratoires, cancéreuses ou encore de l'asthme. Les familles peuvent être tout à fait rassurées sur ce point", a-t-il conclue.

Mort d'Alexandre Martin - Témoignage RTL bouleversant de la maman du soldat français tué ce week-end au Mali. Elle s'apprêtait à marier son fils et à le retrouver à la fin du mois de février.

Prix du carburant - Jean Castex a annoncé ce mardi 25 janvier que le barème, permettant de calculer l'indemnité kilométrique pour les ménages, va être "rehaussé de 10%" afin de faire face à la hausse des prix des carburants.

Open d'Australie - Mené 2-0, Gaël Monfils a bataillé pour recoller mais il a dû s'incliner lors l'ultime manche face à Matteo Berrettini ce mardi en quart de finale de l'Open d'Australie. Le Français n'a pour autant pas perdu espoir de remporter un Grand Chelem en carrière malgré ses 35 ans.