Coronavirus : un nombre de décès "jamais atteint" en Guyane, selon l'ARS

"Jamais la Guyane n'avait enregistré autant de décès et d'admissions en réanimation" depuis le début de l'épidémie, a alerté Santé publique France vendredi 24 septembre. Selon le bulletin quotidien réalisé par l'Agence régionale de Santé (ARS), 21 personnes sont décédées sur les 7 derniers jours en Guyane, "un chiffre jamais atteint".

Le variant delta a été soupçonné dans 99% des tests réalisés la semaine dernière. Un chiffre qui peut être corrélé à la hausse des hospitalisations en pédiatrie depuis 3 semaines dans la région. 9% des hospitalisations sont des personnes de 20 ans, soit le double de leur taux en 3ème vague, rapporte Santé publique France.

Confrontés à une partie de la population et des personnels soignants opposés à la vaccination obligatoire, les directions et chefs de service des trois hôpitaux de la région ont mis en garde mercredi contre le risque généralisé de "tri des patients". Au centre hospitalier de Cayenne, selon son directeur Christophe Robert interrogé par l'AFP : "52,4% (des personnels) sont vaccinés au moins avec la 1ère dose, ce qui leur permet d'être maintenus en poste", la majorité des vaccinés étant les médecins et internes.

Sur ce territoire de 300.000 habitants, où un habitant sur deux à moins de 25 ans, la vaccination est toujours à la peine avec seulement "30,5 %" de personnes présentant un schéma vaccinal complet. C'est la couverture vaccinale la plus basse des régions françaises, avec la Guadeloupe.

30% de la population ne se fera pas vacciner

"30% de la population majeure est certaine de ne pas se faire vacciner", indiquait la dernière étude de l'Institut Pasteur de Guyane, expliquant cette situation par le "manque de confiance envers les autorités locales" et dans "le vaccin", et par un sentiment de "protection" acquise au cours des vagues précédentes de Covid-19.

Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, est arrivé vendredi après-midi en Guyane. Il se déplacera ce samedi à l'hôpital de Cayenne afin de constater la situation et d'adresser un message à l'attention des soignants. Les autorités recensent depuis le début de la pandémie plus de 250 décès liés au Covid-19 en Guyane, dont un quart ces 45 derniers jours.