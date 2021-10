Les infos de 5h - Vaccin contre le coronavirus : la difficile campagne de la troisième dose

Alors que l'épidémie de coronavirus semble montrer quelques signes de reprise à certains endroits, le gouvernement s'inquiète de la lenteur de la campagne de rappel du vaccin. "Sur 6 millions de personnes éligibles à la troisième dose, "2 millions ont eu recours au rappel. C'est beaucoup, mais c'est trop peu", a d'ailleurs regretté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal au micro de RTL mardi 19 octobre.

Si les chiffres progressent lentement, le ministère de la Santé se félicite néanmoins d'un record : vendredi dernier, 100.000 doses de rappel ont été administrées en une seule journée. La campagne est notamment poussive du côté des 65-79 ans, qui souvent ont encore une vie très active et sont donc très exposés. Seuls 45% d'entre eux ont reçu leur troisième dose, soit un point de plus comparé à la semaine d'avant.

Même constat pour les plus de 80 ans, parmi les plus fragiles : moins d'un sur deux a reçu sa dose de rappel. Seuls les résidents des Ehpad ont une couverture vaccinale plus large, avec 54% contre 50% la première semaine d'octobre. Quant au million de personnes vaccinées avec la dose unique de Janssen, seuls 18% d'entre elles ont reçu leur dose de rappel avec l'ARN Messager, une injection à faire quatre semaines après pour être bien protégé.

À écouter également dans ce journal

Justice - Karim Benzema est jugé à partir de mercredi 20 octobre au tribunal correctionnel de Versailles dans le cadre de "l'affaire de la sextape", dont la victime est Mathieu Valbuena.

Jeux Olympiques - La flamme olympique, allumée lundi à Athènes en Grèce, est arrivée à Pékin dans la nuit du mardi au mercredi 20 octobre.

Football - Le PSG a difficilement battu le RB Leipzig (3-2) mardi 19 octobre, grâce à un but de Kylian Mbappé et un doublé de Lionel Messi.