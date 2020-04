Coronavirus : comment la SNCF a adapté ses horaires et lignes de TER

publié le 11/04/2020 à 00:30

La SNCF est elle aussi fortement impacté par l'épidémie de coronavirus. Alors, en ces temps de crise, l'entreprise ferroviaire a adapté ses lignes et horaires de TER, dont moins de 20% circulent aujourd'hui pour répondre principalement aux besoins du personnel soignant. "La SNCF accompagne le confinement en dédiant largement ses TER à la desserte des centres vitaux et en s'adaptant aux besoins des personnels hospitaliers", explique à l'AFP le responsable des relations avec les territoires, Frank Lacroix.

"On a mis plusieurs jours pour adapter le plan de transport" à la nouvelle donne du coronavirus, explique-t-il. "On l'a baissé de manière assez régulière. On est passé à 50% des trains, puis 30%, et maintenant on est à 18%". Et si les trains sont très peu chargés, "tant mieux, parce que ça veut dire que le confinement fonctionne bien. Ce qui compte, ce n'est pas de remplir les trains mais qu'ils soient là au bon moment pour le personnel hospitalier", poursuit Frank Lacroix.

Selon le directeur général adjoint Territoires, également patron des TER, la stratégie de la SNCF, s'inscrit "dans une logique de gestion de trafic. On est dans une logique de desservir les centres vitaux".