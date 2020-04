Confinement solitude et addictions

publié le 08/04/2020 à 03:26

Marike est retraitée depuis 2016. Elle était aide-soignante. S'ennuyant et ayant entendu l'appel du personnel hospitalier, elle a proposé son aide dans la maison de retraite à coté de chez elle. Depuis plus d'une semaine, Marike travaille en soutien du personnel soignant.

Eric a vécu une quinzaine d'année très difficiles suite à au suicide de son frère. Il a sombré dans l'alcool et la drogue. Depuis des mois, il est suivi et a arrêté l'alcool et le cannabis. Son nouveau travail lui donnait un équilibre que le confinement a chamboulé. Après avoir tenu une dizaine de jours, Eric retombe dans certains travers.

Gilberte a aussi vécu des drames dans sa vie et sent en Eric la capacité de ne pas sombrer à nouveau.

Christophe est marié depuis 27 ans. Sa femme a décidé de le quitter le jour de son anniversaire, fin janvier. Elle a acheté une nouvelle maison mais avec le confinement, elle n'a pas encore pu quitter la maison. Christophe n'arrive pas à renouer le contact avec sa femme et n'arrive pas à concevoir la rupture.

Nicolas réagit au témoignage d'Eric à propos des addictions. Lui-même a été confronté à ce problème et avec le soutien de son employeur et de son parrain. Il n'a pas bu depuis 1 an et voulait soutenir Eric.

Alice a une soeur plus jeune de 7 ans. Elle a toujours eu une relation très ambivalente avec elle. Elle est assez froide et dure. Mais de temps en temps, elle a très proche d'Alice. Le dialogue est difficile car lorsque qu'Alice tente d'engager la conversation à ce sujet, elle se ferme. Doit-elle la confronter ?

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



Référence citée à l'antenne :

- "Entre sœurs: une question de féminité" de Maryse Vaillant et Sophie Carquain aux éditions Albin Michel

