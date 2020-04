publié le 06/04/2020 à 22:01

Tandis que les règles se durcissent en France, un premier pays européen annonce son déconfinement. L'Autriche confinée depuis le 15 mars dernier, va assouplir ses restrictions de circulation dès la semaine prochaine, mais étape par étape.

En effet, le calendrier de déconfinement s'étalera sur plusieurs mois comme l'annonce ce lundi 6 avril le chancelier autrichien Sebastian Kurz, qui félicite ses concitoyens pour leur discipline : "Singapour nous a vraiment donné le bon exemple à suivre. Ici nous avons appliqué la même discipline, ce qui a permis de limiter le nombre de victimes à la différence de l'Italie, de l'Espagne, de la France. Alors oui il faut encore être exigeant mais ça paye, et on va déjà autoriser la réouverture des petits commerces".

Les petits magasins rouvriront donc en Autriche le 14 avril et les autres commerces début mai. Les déplacements sont limités jusqu'à la fin du mois d'avril et les enfants retourneront dans les écoles autrichiennes mi-mai. Pour ce qui est des grands rassemblements publics, ils ne se tiendront pas avant juillet minimum, et le port du masque est obligatoire dans les supermarchés et les transports publics.

Le gouvernement précise que tout peut être remis en question du jour au lendemain. Selon la courbe de la maladie, 204 personnes sont mortes dans ce pays de 8.800.000 habitants.