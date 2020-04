Coronavirus : quand la fatigue du confinement exacerbe les tensions

publié le 08/04/2020 à 07:19

Mercredi 8 avril, 23e jour de confinement, et voici le 20e épisode de RTL avec vous, le podcast de la rédaction de RTL qui travaille nuit et jour pour vous raconter et vous aidez à comprendre cette crise du coronavirus qui nous submerge et qui frappe des milliards d’habitants sur la planète.

Après trois semaines de confinement, c’est vrai que nous essayons de mettre en avant ce qui unit les Français plus que ceux qui les divisent, car nous sommes tous ensemble dans cette histoire et on a bien compris que nous ne pourrons en sortir qu’ensemble. Comme l’écrit un auditeur en reprenant la conclusion quotidienne de ce podcast, hauts les coeurs, mais jusqu’à quand ? Je crains que tous ces moments douloureux que nous vivons et que l’entraide qui est mise en exergue ne retombe trop vite.

Il serait mensonger de passer sous silence les divisions exacerbées peut-être par la fatigue de cette situation qui dure. Le durcissement des mesures de distanciation sociale avec notamment l'interdiction des activités physiques en extérieur à Paris de 10h à 19h a fait bondir de nombreux citoyens. Cette tension est également palpable du côté des enfants de résidents d’Ephad, qui n’acceptent plus de ne pas pouvoir voir leurs parents et qui saisissent la justice. Ou encore dans les services de réanimation, où les soignants travaillent avec des tenues à moitié déchirées, et les équipes sont pleines.

