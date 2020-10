publié le 15/10/2020 à 15:05

Jean Castex a confirmé ce jeudi 15 octobre la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 6h dans les métropoles en alerte maximale. "À 21 heures, chacun devra être chez soi. Sauf exception, les commerces, services, et lieux recevant du public devront rester fermés", a-t-il assuré. Les habitants de Paris et des huit autres métropoles qui seront soumis à ce couvre-feu nocturne devront donc se munir d’une attestation de sortie entre 21h et 6h du matin.

Afin de faire respecter ce couvre-feu sanitaire, Gérald Darmanin a ainsi annoncé que 12.000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque nuit. "12.000 policiers et gendarmes seront, chaque nuit entre 21 heures et 6 heures, spécialement chargés de faire vérifier effectivement les interdictions évoquées", a assuré le ministre de l’Intérieur.

Le ministre précise que ce sont 12.000 agents de la police nationale qui seront mobilisés sur les zones de couvre-feu pour procéder exclusivement à du contrôle sanitaire. Toutefois, il a assure que les policiers municipaux auront également le droit de faire du contrôle sanitaire avec l'accord du maire, comme les autres policiers ou gendarmes mobilisés généralement contre la délinquance.

Il a détaillé les sanctions encourant les personnes ne respectant pas ce couvre-feu. L'amende sera donc de 135 euros pour chaque violation. "Si, au bout de 3 fois, les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui fraude, une peine de 6 mois d'emprisonnement est possible ainsi que 3.750 euros d'amende", a expliqué le ministre de l'Intérieur.

Gérald Darmanin précise que l’on "pourra toujours continuer à écrire sur un papier libre, notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n’ont pas d’imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement" et ainsi combler l’absence de l’attestation.