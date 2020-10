publié le 14/10/2020 à 07:00

C'est une réunion sous tension qui a débouché sur des avancées. Les policiers reçus par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ont en partie obtenu gain de cause, ce mardi 13 octobre. Les syndicats étaient venus exprimer leur mécontentement après les agressions dont ils ont été victimes ces dernières semaines.

Alors que leurs primes de nuit ont été augmentées, de 50 à 100 euros supplémentaires par mois, Grégory Joron, du syndicat SGP-Police, estime que c'est un premier pas : "Globalement c'est positif, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître". "Malheureusement, il y a encore plein de choses à faire même si on retient le statut du travailleur de nuit parce que c'est un dossier sur lequel on travaille depuis quatre ans" a-t-il ajouté.

Selon Grégory Joron, "cela va plutôt dans le bon sens" mais "il reste plein de travail à faire sur les carrières, il faut aller plus loin et plus vite et on attend des réponses". "C'est le seul bémol de la réunion" a-t-il estimé. Les syndicats de police seront reçus ce jeudi 15 octobre à l'Élysée par Emmanuel Macron.

À écouter également dans ce journal

Société - En raison de l'épidémie de coronavirus, l'édition 2021 du Salon de l'agriculture à Paris est annulée. Les organisateurs comptent en revanche maintenir le concours général des produits agricoles.



Coronavirus - Un nouveau cluster a été identifié à Marseille, dans le quartier de La Timone. Une dizaine de cas positifs à la Covid-19 ont été identifiés, mardi, parmi les infirmières du bloc de chirurgie cardiovasculaire



Sport - Cristiano Ronaldo a été testé positif à la Covid-19. La star portugaise, qui avait joué face aux Bleus le dimanche 11 octobre (0-0), n'a aucun symptôme mais est placée à l'isolement. L'attaquant est donc forfait pour le match face à la SUède, ce mercredi, en Ligue des Nations.