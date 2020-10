Coronavirus : que risque-t-on si on se déplace entre 21h et 6h ?

publié le 15/10/2020 à 06:52

Lors de son intervention, mercredi 14 octobre, le président Emmanuel Macron a annoncé que toute personne qui ne respecte pas le couvre-feu, décrété dès samedi minuit en Île-de-France et dans huit métropoles, s’expose à une amende de 135 euros et de 1.500 euros en cas de récidive.

"Il y aura des contrôles et je remercie les forces de l'ordre de le faire depuis le début de l'épidémie. Il y aura des amendes comme il y en a déjà pour beaucoup d'infractions prévues", a déclaré le chef d’État. De fait, l’amende de 135 euros est "celle qui prévaut actuellement pour les masques". Emmanuel Macron a par ailleurs souligné que "si on ne veut pas prendre des mesures plus dures, il faut respecter et faire respecter" le couvre-feu.

Le président a toutefois précisé que des autorisations seront possibles pour les personnes qui travaillent après 21 heures "ou pour le travail de nuit". "Nous allons continuer à travailler (...). Toutes celles et ceux qui rentrent du travail à 21 heures ou qui travaillent de nuit auront une autorisation", a déclaré le président. De même pour les personnes qui "ont des urgences, par exemple sanitaires".