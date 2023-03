Congé menstruel : en cas de règles douloureuses, la mairie de Saint-Ouen offre deux jours de congés

C'est une petite révolution pour le droit des femmes au travail. Depuis le 27 mars, la mairie de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) propose à ses employées un congé menstruel. Elles peuvent ainsi, en cas de règles trop douloureuses, rester chez elle. Les 1.200 agentes de la ville de Saint-Ouen peuvent désormais demander deux jours de congés payés, facultatifs, par mois. Une avancée qui est le fruit d'une discussion entre les associations et le maire socialiste de la ville, élu en 2020.

"Désormais, elles n'ont plus besoin d'aller systématiquement chez leur médecin traitant lorsqu'elles subissent des règles douloureuses. Le deuxième élément, c'est celui de la qualité de vie au travail. Au même titre que n'importe quel droit, les femmes - avec le congé menstruel - pourront rester chez elle ou travailler à distance", explique l'élu PS Karim Bouamrane au micro de RTL. Un seul certificat médical suffira pour toutes les absences. Cela évite ainsi les allers-retours chez le médecin et les trous dans le salaire à cause du fameux jour de carence.

La municipalité défend une mesure à la hauteur de la souffrance des femmes. En France, la moitié des femmes ont des règles particulièrement difficiles. Avec, chaque mois, la même douleur. Ariane Tricaud, directrice de l'action culturelle et des relations internationales de la ville, connaît bien ces douleurs. "Cela va de maux de ventre extrêmement aigus, de courbatures dans les reins ou dans les cuisses. Parfois bien plus. On a vraiment l'impression d'avoir couru un marathon la veille. Cela peut aller jusqu'à l'évanouissement, causé par la douleur pure des règles et qui n'est pas causé par l'endométriose", raconte-t-elle à RTL.



Une loi dans les tiroirs du Sénat

Ce congé menstruel est aussi un moyen d'aborder plus facilement le sujet des règles au travail. "Cela a aussi levé un tabou avec mes collègues masculins", juge Elia Dahan, cheffe d'édition au sein de la commune. "Maintenant, on parle ouvertement de règles, de sang, de tampons. J'ai même un collègue qui nous a récemment déconseillé d'utiliser des serviettes hygiéniques parce qu'on ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. C'est assez drôle", s'amuse-t-elle.

L'initiative fait du bruit dans les huit autres communes de la structure intercommunale de la Plaine Commune. Le sujet s'invite, également, au Sénat, où deux articles de loi sont déjà dans les tiroirs.

