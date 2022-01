Il s'agit d'un effet confirmé des vaccins contre la Covid-19. Une étude américaine vient de prouver que les injections pouvaient bien venir perturber les règles et le cycle menstruel des femmes. D'après les résultats de cette vaste enquête, menée auprès de 4.000 femmes aux États-Unis, le cycle s'avère être plus long mais les médecins sont, pour l'heure, incapables de dire pourquoi.

De nombreuses femmes ont rapporté des règles plus longues, des retards mais aussi des saignements plus abondants. Certaines d'entre elles, ménopausées, ont même eu à nouveau leurs règles après la vaccination. Si l'étude confirme un lien possible, elle conclut que le cycle des femmes est rallongé de moins d'une journée en moyenne et que tout redevient normal rapidement.

En France, l'Agence nationale de sécurité du médicament a recensé parmi les effets indésirables du vaccin, signalés par les médecins et les patients, 4.300 cas de perturbation du cycle menstruel après une dose de Pfizer ou de Moderna, sans pour autant prouver de lien direct. Les experts expliquent qu'il pourrait s'agir d'une conséquence de la réaction immunitaire causée par le vaccin ou bien du stress causé par la crainte de la maladie.

Les scientifiques vont poursuivre leurs études mais se veulent rassurants. Si ses perturbations perdurent, ils soulignent qu'il faut consulter un gynécologue car il pourrait s'agir d'un autre problème.