Confinement : tout ce qu'il faut savoir du changement d'attestation le 28 novembre

Des policiers procédant à un contrôle des attestations de déplacement et du port du masque, dans le métro, à Paris. (Illustration)

publié le 27/11/2020 à 19:08

Le confinement n'est pas fini, mais vous allez pouvoir aller plus loin, et dans plus d'endroits. La levée progressive des mesures sanitaires actuelles, en vigueur depuis la fin du mois d'octobre, débute ce samedi 28 novembre. L'attestation reste d'actualité, mais sous une nouvelle forme. Elle sera disponible dans les prochaines heures.

Le principal changement intervient au niveau des sorties. Jusqu'alors, un "déplacement bref" était autorisé, dans la limite d'une heure par jour, et à moins d'un kilomètre du domicile. Désormais, il vous sera autorisé de sortir pour une durée quotidienne de 3 heures, et dans un périmètre de 20 kilomètres.

Autre nouveauté très attendue : la réouverture des commerces jusque là considérés comme "non-essentiels". À partir du 28 novembre, tous les commerces pourront de nouveau ouvrir leurs portes entre 9h et 21h.

Ceci amène évidemment des possibilités de déplacements bien plus importantes que lors du mois de novembre ou au printemps dernier. Le Premier ministre, Jean Castex, a donc appelé à ne pas "en profiter pour aller voir des amis".

À partir du 15 décembre, en fonction des chiffres sur la situation sanitaire, le confinement sera levé, et avec lui l'obligation de remplir une attestation. La mise en place d'un couvre-feu est cependant prévue.