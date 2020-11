Confinement : jusqu'à quand l'attestation sera-t-elle obligatoire ?

publié le 26/11/2020 à 06:31

Emmanuel Macron a annoncé ce mardi 24 novembre un assouplissement des règles du confinement à compter de ce samedi 28 novembre. Il ne s'agit toutefois pas d'un déconfinement, a martelé le chef de l'État. En conséquence, l'attestation de sortie reste en vigueur.

Samedi, le rayon et la durée des déplacements dérogatoires vont augmenter pour les déplacements sportifs ou pour promener son chien : 20 kilomètres et 3 heures, contre 1 kilomètre et 1 heure actuellement. Les cases à cocher vont aussi changer : il ne sera plus question d'achats de "première nécessité", mais d'achats "tout court".

Cette nouvelle attestation sera la règle jusqu'au 15 décembre, si la situation sanitaire continue de s’améliorer. Ensuite, ce sera l'heure du déconfinement : plus besoin d'autorisation pour se déplacer, mais la mise en place d'un couvre-feu de 21h à 7h, sauf le 24 et le 31 décembre.